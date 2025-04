Casamento de décadas e traição: ex-técnico do Botafogo vive romance polêmico com neta de Nilton Santos

Artur Jorge e Hanna Santos protagonizaram capítulos conturbados no início do namoro, que se mantém desde o ano passado; entenda a cronologia

Uma suposta traição e a aparição de um novo amor influenciaram no fim do casamento de três décadas entre Artur Jorge, ex-técnico do Botafogo, e da portuguesa Maria Marques. O término ocorreu antes de sua transferência do Brasil para Arábia Saudita, no fim de 2024, e desde então, o treinador mantém relacionamento com Hanna Santos — neta de ninguém mais, ninguém menos que Nilton Santos. Ambos funcionários do Alvinegro, os dois se conheceram nos bastidores do clube.

O relacionamento de Artur Jorge e Hanna Santos engatou definitivamente em novembro de 2024, na reta final da temporada gloriosa do Alvinegro. Maria Marques, porém, só descobriu o caso extraconjungal durante a participação do clube na Copa Intercontinental no Qatar, em dezembro. Informações do ‘Extra’ indicam que a ex-mulher soube da traição ao ouvir conversas entre o novo casal, após o português esquecer de desligar a ligação no celular.