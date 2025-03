Papa Francisco aparece pela primeira vez em foto após internação

A foto mostra o papa Francisco sentado diante do altar de uma capela localizada no Hospital Gemelli, em Roma, onde está hospitalizado desde o dia 14 de fevereiro

O Vaticano publicou, neste domingo, 16, uma foto do papa Francisco sentado diante do altar de uma capela localizada no Hospital Gemelli, em Roma. Essa foi a primeira imagem do pontífice publicada desde que o religioso foi internado por problemas respiratórios em 14 de fevereiro recente, há pouco mais de um mês.

O pontífice de 88 anos segue se recuperando de uma pneumonia bilateral. Nesta manhã, ele "concelebrou" a missa dominical na capela, que fica próxima ao seu quarto, de acordo com Santa Sé. O papa prossegue com os tratamentos prescritos - como a terapia respiratória e motora.