Papa Francisco agradece em 1ª aparição pública desde hospitalização

O jesuíta argentino saiu de carro, acenando da janela fechada do banco da frente

“Obrigado a todos!”, disse o pontífice de 88 anos com voz fraca ao microfone, sentado em uma cadeira de rodas e cumprimentando centenas de pessoas reunidas na sacada.

O papa Francisco acenou e agradeceu aos fiéis de uma varanda do Hospital Gemelli, em Roma, neste domingo, sua primeira aparição pública desde sua internação em 14 de fevereiro.

“Estou vendo aquela mulher com as flores amarelas, muito bem”, disse ele com um leve sorriso, diante das gargalhadas da multidão.