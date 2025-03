Papa Francisco receberá alta neste domingo, dia 23, dizem médicos

Conforme informações do Vatican News, durante a internação, ocorreram dois episódios considerados "muito críticos", com risco de morte, mas o líder religioso não precisou ser entubado.

O papa Francisco receberá alta hospitalar neste domingo, dia 23, e precisará de dois meses de repouso. A informação foi dada pelos médicos Sergio Alfieri e Luigi Carbone em coletiva conduzida pelo diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, no saguão do Hospital Gemelli, em Roma.

Sergio Alfieri informou ainda que será necessário um período de repouso por pelo menos dois meses.

Mais cedo, o Vaticano informou que o papa Francisco planeja aparecer amanhã, dia 23, na janela do Hospital Gemelli para fazer uma saudação aos fiéis. Esta será a primeira aparição desde que Francisco foi internado, no dia 14 de fevereiro para tratar de uma pneumonia dupla.

A aparição está prevista para as 12h, quando o papa deverá fazer uma benção da janela do seu quarto. A Santa Sé disse ainda que divulgará o texto do Angelus, oração que relembra aos católicos o momento da anunciação da concepção de Jesus Cristo, para celebração do momento.