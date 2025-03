O que se sabe sobre a saúde do papa Francisco

O papa Francisco, hospitalizado desde 14 de fevereiro com pneumonia bilateral, está fora de perigo iminente, segundo seus médicos, mas ainda não se sabe quando o jesuíta argentino, de 88 anos, receberá alta. Veja o que se sabe sobre a saúde do líder espiritual dos 1,4 bilhão de católicos do mundo, que completará seus 12 anos de pontificado na quinta-feira (13).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora - Quadro clínico "complexo" -

Francisco foi internado no Hospital Gemelli, em Roma, com bronquite, mas o Vaticano informou posteriormente que ele sofria de pneumonia em ambos os pulmões, com um quadro clínico "complexo". Durante sua internação, sofreu diversas crises respiratórias que provocaram temor por sua vida. Em 22 de fevereiro, o papa "teve uma crise asmática prolongada" e também recebeu uma transfusão de sangue devido a uma "trombocitopenia (diminuição das plaquetas) associada a uma anemia".

Seis dias depois, ele sofreu uma "crise isolada de broncoespasmo" — uma contração dos músculos que revestem os brônquios — que o fez "vomitar com a inalação" e piorou sua condição. Em 3 de março, Francisco sofreu "dois episódios de insuficiência respiratória aguda", causados "por um acúmulo significativo de muco endobrônquico e o broncoespasmo resultante". Os médicos realizaram duas "broncoscopias" para aspirar as "secreções abundantes", disse a Santa Sé.

Desde então, ele recebe oxigênio por meio de uma cânula nasal durante o dia e uma máscara cobre seu nariz e boca à noite. - "Boa resposta" - O primeiro papa latino-americano saiu do prognóstico "reservado" na segunda-feira, com base em uma "boa resposta" ao tratamento, na ausência de febre e em seus exames de sangue, de acordo com médicos.

O Vaticano continua cauteloso e não comentou sobre uma possível data de alta. "Devido à complexidade do quadro clínico e ao significativo quadro infeccioso presente no momento da internação, será necessário continuar a terapia farmacológica no hospital por mais alguns dias", afirmou o boletim médico de segunda-feira. Uma fonte do Vaticano pediu cautela naquele dia, afirmando que "embora não exista perigo iminente", "a pneumonia ainda não acabou".