Papa Francisco tem melhoras consolidadas e deve seguir internado por "mais alguns dias"

Papa Francisco apresentou melhorias em seu estado de saúde, segundo o Vaticano / Crédito: Filippo Monteforte/AFP

Na manhã desta terça-feira, 11, a Santa Sé informou que “a noite foi tranquila e o papa acordou por volta das oito horas”. O último comunicado indica que a condição clínica continua estável e os exames “consolidaram as melhorias” dos dias anteriores. O prognóstico sobre o santo padre deixou de ser reservado nessa segunda-feira. O termo médico é utilizado para casos complexos nos quais não há como prever, no momento específico, as chances de recuperação do paciente.



Agora, a equipe médica estima continuidade na internação por "mais alguns dias".