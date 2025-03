Papa Francisco completa três semanas de internação e mantém saúde estável

Papa Francisco está internado há 21 dias no Policlinico Universitario Agostino Gemelli, em Roma / Crédito: Andreas Solaro / AFP

No início da manhã desta sexta-feira, 7 de março, a Santa Sé informou que o papa Francisco “teve uma noite tranquila e acordou pouco depois das 8h”. “A situação parece estável dentro de um quadro complexo”, completa. Conforme o boletim anterior, publicado na noite de ontem, a saúde de Francisco permanece estável e ele não apresentou episódios de insuficiência respiratória desde o último domingo, 2.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A Sala de Imprensa do Vaticano informou ainda que, mesmo que não haja o boletim médico sobre a saúde do sumo pontífice nesta sexta-feira, a Sala de Imprensa fornecerá algumas informações sobre o líder católico. Desde a internação do santo padre, em 14 de fevereiro, dois boletins diários são divulgados.

O prognóstico A estimativa de como uma doença evolui em cada paciente sobre o padre segue reservado. O termo médico é utilizado para casos complexos nos quais não há como prever, naquele momento, as chances de recuperação do paciente. Situação é compreensível diante da idade avançada do jesuíta argentino bem como por seu histórico de saúde. Com voz cansada, papa Francisco divulga mensagem aos fieis; VEJA

Papa Francisco está internado há três semanas Este é o 21º dia de internação do sumo pontífice, que trata uma pneumonia bilateral. Com a hospitalização, Francisco não pôde celebrar a missa da Quarta-feira de Cinzas no último dia 5 de março.

O papa ordenou a transparência da situação médica com boletins divulgados diariamente, pela manhã e à noite, diferenciando-se de seus antecessores, que mantiveram diagnósticos em sigilo. Nesta manhã, conforme divulgou o Vaticano, Francisco deu continuidade aos tratamentos prescritos, realizando fisioterapia motora e alternando entre ventilação mecânica à noite e oxigenação de alto fluxo durante o dia, com o uso de cânulas nasais. Papa envia mensagem de voz a fiéis Na quinta-feira à noite, pela primeira vez, o Vaticano divulgou uma mensagem de áudio na qual o papa agradece, em espanhol e com voz cansada, as orações por sua saúde.

“Agradeço de todo o coração pelas suas orações pela minha saúde desde a praça, acompanho vocês daqui. Que Deus os abençoe e que a Virgem os cuide. Obrigado”, disse Jorge Bergoglio na mensagem que, segundo o Vaticano, foi gravada na própria quinta-feira. O áudio, de 27 segundos, foi divulgado no início da oração do Rosário pela saúde do papa e foi recebida com aplausos de centenas de fiéis reunidos na praça de São Pedro. “Fiquei impactada ao ouvi-lo tão cansado”, declarou na quinta-feira à AFP Claudia Bianchi, uma fiel italiana de 50 anos. “Mas foi um sinal positivo. Dá esperança saber que ele ainda tem forças para falar e parece que sempre quer estar conosco”, disse Alessandra Dalboni, de 53 anos.