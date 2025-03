Argentinos iniciam quaresma rezando pela saúde do papa em seu bairro natal

Fiéis argentinos rezaram pela saúde do papa Francisco na missa desta quarta-feira (5) de cinzas no bairro de Buenos Aires onde Jorge Bergoglio cresceu. O papa está internado há 20 dias por causa de uma pneumonia bilateral.

"Estamos rezando para que ele possa terminar sua obra e para que siga sendo uma voz no deserto", disse Gabriela Lucero, de 66 anos, depois da missa que deu início à quaresma no bairro de Flores, no oeste da capital argentina.