Qual o estado de saúde do papa Francisco? Veja últimas notícias

A Sala de Imprensa do Vaticano divulgou um boletim na manhã deste sábado, 1° de março, sobre a saúde do sumo pontífice. Veja as atualizações

Saúde do papa Francisco: o que diz o boletim mais recente?

Na manhã deste sábado o líder religioso tomou o café da manhã e leu alguns jornais, após passar uma noite tranquila. “O papa mantém seu repouso", foi divulgado.

O boletim informou que ainda são necessárias de 24 a 48 horas para avaliar as condições clínicas do Papa após a crise isolada de broncoespasmo. Mas graças à ventilação mecânica não invasiva, os valores da troca gasosa voltaram aos níveis anteriores à crise.

Crise isolada de broncoespasmo

No início da tarde desta sexta-feira, 28, o líder religioso "apresentou uma crise isolada de broncoespasmo que, no entanto, resultou em um episódio de vômito com aspiração e um repentino agravamento do quadro respiratório”.