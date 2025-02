Asteroide: cresce chance de impacto contra Terra; veja o que se sabe

Descoberto e nomeado no final do ano passado, o asteroide 2024 YR4 teve mais um registro de crescimento na probabilidade de colisão com a Terra. No começo, as chances eram de 1,2% e, após seguidos avanços, o número chegou a 2,2%.

Segundo a Agência Espacial Europeia (ESA), a data do evento de impacto seria na próxima década, no dia 22 de dezembro de 2032. Confira detalhes.