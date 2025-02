Por que Elon Musk leva seus filhos a compromissos de trabalho?

Especialistas em política falam sobre o que está por trás das aparições públicas dos filhos do homem mais rico do mundo.

De reuniões com líderes estrangeiros à sala de controle de um lançamento da SpaceX, os filhos de Musk são companheiros constantes nos empreendimentos do pai em tecnologia , negócios e, agora, política .

O filho de quatro anos de Musk, "Lil X", estava no canto da mesa Resolute no Salão Oval na quarta-feira (12/2), vestindo um casaco bege e uma camisa com colarinho.

Na quinta-feira (13/2), X e dois de seus irmãos trocaram presentes com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, enquanto seu pai discutia tecnologia e inovação com o líder estrangeiro.

Musk já era visto com frequência com seus filhos, mesmo antes de chegar a Washington: em uma reunião com o presidente da Turquia, em um serviço memorial no campo de concentração de Auschwitz e em uma cerimônia da revista Time, onde foi eleito a pessoa do ano de 2021.