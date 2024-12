Dominique Pelicot, acusado de drogar ex-mulher para estupros em série, é condenado a 20 anos

Um tribunal francês declarou culpado nesta quinta-feira, 19, o ex-marido de Gisèle Pelicot pelos episódios de estupros qualificados e todas as outras acusações imputadas contra ele. Dominique Pelicot foi condenou à pena máxima de 20 anos de prisão pelo caso. Os cinco magistrados do tribunal seguiram assim o pedido do Ministério Público para a sentença, todos os 51 acusados pelos crimes de estupro qualificado e tentativa de estupro foram considerados culpados.

O homem já havia admitido que durante anos deixou a esposa de 50 anos inconsciente com drogas para que ele e estranhos recrutados online pudessem abusar dela enquanto todas as agressões eram filmadas.