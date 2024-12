Veja as reações de políticos da esquerda e da direita sobre prisão de Braga Netto

Saiba como os políticos de esquerda e direita reagiram à prisão de Braga Netto em suas redes sociais. / Crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

Políticos de esquerda e direita reagiram à prisão do general e ex-ministro Braga Netto em suas redes sociais. Do chamado campo progressista, políticos como o Pastor Henrique Vieira (Psol) avaliam o fato como uma forma de impedir a retomada da “lógica autoritária deste País”. Já na ala direita, os conservadores criticam a prisão, e, conforme o senador Carlos Portinho (PL), eles consideram que “a trama do ‘golpe’ é uma piada”. O deputado federal Túlio Gadelha (Rede) destacou que Braga Netto foi o primeiro general quatro estrelas a ser preso na história do Brasil. Para ele, isso torna o dia da prisão ”um dia histórico”, deixando uma “mensagem necessária: seja quem for, quem ameaçar a democracia, não sairá impune”.

No Brasil, há apenas 19 generais de quatro estrelas na ativa. Eles são comandantes importantes das áreas ou setores da força militar. Por isso, os políticos de esquerda evidenciam a prisão de Braga Netto como um feito "histórico" em virtude do ineditismo do ato.

No mesmo sentido, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta (PT), desejou “que todos os golpistas sejam investigados, julgados e responsabilizados por atentarem contra a nossa democracia!”. O ex-ministro e ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT) também comentou no X (antigo Twitter) sobre a detenção de Braga Netto. Ele se considera “um dos primeiros a denunciar” as “canalhices" do general. ”Que seja agora julgado com severidade!”, disse Ciro na publicação. As reações da direita A deputada federal Júlia Zanatta (PL) lamentou a prisão do general Braga Netto com as frases da canção “Como Nossos Pais”, de Belchior: “Por isso cuidado meu bem; há perigo na esquina; eles venceram; e o sinal está fechado pra nós; que somos jovens”.

O deputado federal Gustavo Gayer (PL) considera que a detenção do ex-ministro fundamentada em “fofoca”. Para ele, “o Brasil é uma ditadura”, e justifica que “um general de quatro estrelas é preso”, enquanto “estupradores, ladrões, corruptos e chefes do crime organizado são liberados é prova irrefutável de que o golpe deu certo". “Tudo isso que ocorre agora a partir do avanço do STF (Supremo Tribunal Federal) sobre militares já ultrapassou e muito as 4 linhas com a afronta ao devido processo legal e a prisão em fase de inquérito escorada em delações e ‘disse me disse’”, criticou o senador Carlos Portinho (PL). O general Walter Braga Netto foi preso nesse sábado, 14, sob a acusação de obstruir o inquérito que investiga uma tentativa de golpe de Estado. Ele é apontado pela Polícia Federal (PF) como uma figura central na organização criminosa que teria planejado impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O objetivo seria manter Jair Bolsonaro (PL) no poder após sua derrota nas eleições presidenciais de 2022.

De acordo com a investigação, o plano golpista incluía a prisão de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), além do assassinato do então presidente eleito, Lula, de seu vice, Geraldo Alckmin, e do ministro do STF Alexandre de Moraes. Segundo a PF, Braga Netto não apenas tinha ciência do plano como também financiava os agentes golpistas que executariam a operação. Confira algumas reações: Braga Netto, vice de Bolsonaro, entregou dinheiro numa sacola de vinho aos “kids pretos” para tramar o assassinato de autoridades. Mais uma evidência de que o bolsonarismo mata.



