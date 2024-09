'Sou um estuprador' e 'peço perdão', afirma Dominique Pelicot em julgamento na França

Dominique Pelicot, acusado de drogar a mulher para que dezenas de estranhos a estuprassem, admitiu nesta terça-feira(17) que é "um estuprador", e afirmou que Gisèle Pelicot "não merecia" o que sofreu por quase dez anos.

"Sou um estuprador, como todos os outros nesta sala. Todos sabiam, não podem dizer o contrário", disse Pelicot, referindo-se aos 50 corréus, sob protesto de alguns.

O Tribunal de Avignon, no sul de França, julga Pelicot, de 71 anos, por drogar sua ex-mulher com medicamentos para dormir, e estuprá-la com dezenas de estranhos entre 2011 e 2020.