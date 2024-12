Jay-Z é denunciado por estupro: o que se sabe e o que falta saber

Jay-Z foi adicionado como réu em processo com Sean "Diddy" / Crédito: Chris Delmas/ AFP

O rapper Jay-Z foi acusado em caso de estupro de uma menina de 13 anos, junto com Sean “Diddy” Combs, que está preso desde setembro. O crime teria ocorrido no ano 2000. A mulher, que fez uma denúncia anônima, alega que foi agredida em uma festa após o MTV Video Music Awards (VMAs) em Nova York e que uma celebridade feminina não identificada estava no local no momento. O processo foi reaberto nesse domingo, 8 de dezembro, para listar Shawn Carter - nome verdadeiro de Jay-Z - como réu, segundo informações da BBC News.

Jay-Z rejeita ação que o acusa de estupro Jay-Z se manteve em silêncio desde a prisão de Combs, mesmo diante dos comentários sobre sua amizade com o rapper. Após a acusação de seu envolvimento, o cantor publicou uma declaração negando a ação legal e classificando como “tentativa de chantagem”. Segundo ele, a ação civil foi movida com o objetivo de chantageá-lo. "Não senhor, eu não te darei uma única moeda", publicou. O marido de Beyoncé defendeu “Diddy” afirmando que “as vítimas mereceriam justiça, se este fosse o caso”, e que o processo judicial mostraria que Combs é inocente de todas as alegações contra ele.

Ele também citou que a situação prejudica sua família: “Eu e minha esposa vamos sentar com os nossos filhos, um dos quais está na idade em que seus amigos certamente verão as notícias e farão perguntas sobre a natureza dessas alegações, e explicaremos a crueldade e a ganância das pessoas”. Jay-Z e Beyoncé foram acusados de participarem das festas de P. Diddy Quando Diddy foi preso em setembro deste ano, o público trouxe à tona as relações do cantor com o casal Beyoncé e Jay-Z. O casal é amigo do rapper e já foram vistos com ele em eventos, além de terem trabalhado juntos em parcerias musicais. Internautas nas redes sociais comentaram que Beyoncé sabia sobre as festas organizadas por Diddy e as frequentava junto com Jay-Z. Até o momento, nenhum dos dois haviam sido citados no processo.