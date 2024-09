Dominique Pelicot não comparece mais uma vez a julgamento por estupro na França

Dominique Pelicot, acusado de drogar a mulher para que dezenas de estranhos a estuprassem na França, voltou a se ausentar de seu julgamento nesta segunda-feira porque o seu estado de saúde não melhorou, obrigando o tribunal a adiá-lo para terça-feira.

"Ele não estará aqui hoje. A menos que o tirem à força" de sua cela, anunciou a advogada Béatrice Zavarro à AFP, antes do julgamento ser brevemente retomado no tribunal de Avignon, no sul da França.

O presidente do tribunal que o julga, Roger Arata, indicou que o principal acusado, de 71 anos, foi submetido a um exame na véspera que identificou "pedra e infecção nos rins, além de um problema na próstata".