Caso Diddy: rapper é alvo de 120 novas acusações de abuso sexual

Buzbee também informou que algumas dessas pessoas eram menores de idade na época dos fatos denunciados, que ocorreram cidades como Los Angeles, New York e Miami, de acordo com a CNN. Diddy está preso desde o último dia 16 de setembro.

O rapper está detido no Centro de Detenção Metropolitana do Brooklyn , em uma cela especial. Ele foi colocado sob vigilância de suicídio , como medida preventiva.

Caso Diddy: teorias apontam o envolvimento de outros famosos



Com a repercussão do caso nos últimos dias, as pessoas estão trazendo à tona o envolvimento do rapper com outros famosos.



Beyoncé e Jay-Z, amigos de longa data do rapper, foram alvo de comentários nas redes sociais, uma vez que não houve pronunciamento dos dois após a prisão de Diddy.



Outras especulações apontam o cantor Justin Bieber como uma das possíveis vítimas de Diddy e colocam o rapper como um dos envolvidos nas mortes de Tupac e da cantora de R&B Aaliyah, vítima de um acidente de avião.