Trono de Ferro, de Game of Thrones, é leiloado por US$1,49 milhão

Motivo de disputa em "Game of Thrones", série da HBO, o Trono de Ferro foi leiloado neste fim de semana em Dallas, no Texas

O famoso “Trono de Ferro” da série “Game of Thrones” foi leiloado neste fim de semana pelo valor de US$ 1,49 milhão (cerca de R$ 8,3 milhões na cotação atual). O evento aconteceu em Dallas, no Texas, e teve outros objetos do seriado vendidos.

O Trono de Ferro leiloado é uma réplica do que foi utilizado na produção da HBO. Ele foi feito de plástico, moldado a partir de sua versão original, finalizado com pintura metálica e enfeite de joias.

Na série, assim como em “House of the Dragon”, o trono é bastante disputado por aqueles que desejam o poder de Westeros. Na mitologia da história, ele foi forjado com o sopro de um dragão, que derreteu as espadas de mil desafiantes derrotados na disputa pelo poder.