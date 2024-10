Inteligência Artificial já é uma realidade em ficções televisivas

Marianne Carpentier, diretora de inovação e tecnologias no Newen Studios (Grupo TF1, na França), recorda seu "primeiro encontro" com a IA.

"Foi durante a quarentena do covid, utilizamos a IA para substituir o rosto de uma atriz doente em duas sequências para fechar um episódio", conta durante os debates sobre a IA aplicada no Mipcom, o grande encontro mundial do audiovisual em Cannes, no sudeste da França.

"Os dois atores concordaram (incluindo o que dava a réplica). Foi realmente incrível, fizemos isso rapidamente. Foi barato e eficiente, a diferença não foi vista na tela", detalha.

Um exemplo assombroso foi apresentado por Emily Golden, responsável pelo crescimento em Marketing da Runway, uma empresa de IA que trabalha com os estúdios de Hollywood. Era um anúncio publicitário com primeiros planos muito realistas do boxeador Anthony Joshua. No entanto, ele não estava disponível porque "treinava para uma luta", relata.