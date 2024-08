Jovem coloca tênis usado no chão de museu e público acredita ser obra de arte; veja vídeo

Alguns visitantes do museu chegaram até a tirar fotos do tênis "exposto" no chão do local Crédito: Reprodução/TikTok

Visitantes do Museu Guggenheim, em Nova Iorque, depararam-se recentemente com uma "obra de arte" inusitada no interior do local. A suposta peça artística, que chamou atenção de inúmeras pessoas, na verdade era um simples tênis usado deixado no chão por um jovem visitante do museu. O ato foi proposital e registrado em vídeo pelo próprio jovem. A gravação publicada pelo rapaz no TikTok já acumula cerca de 15 milhões de visualizações e ultrapassou a marca de 8 mil comentários até as 16h da quarta-feira, 14 de agosto de 2024. No vídeo é possível ver as pessoas passando pelo tênis, observando o objeto intrigadas e até tirando fotos da suposta "obra de arte".

Jovem deixa tênis usado no chão de museu e confunde visitantes com "obra de arte inusitada"

O registro viral mostra uma pessoa com um dos pés calçado com o tênis do modelo All Star enquanto o outro está apenas com uma meia. Em seguida, a câmera mostra os visitantes do museu analisando a "obra exposta" que na verdade se tratava do tênis usado que havia sido deixado no meio de um dos salões de exposição do museu. O jovem parece estar acompanhado pelos amigos, que, juntos, observam a situação inusitada e cômica. O tênis marrom foi largado em um espaço aparentemente vazio, o que fez a presença dele chamar ainda mais atenção.