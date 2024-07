Vídeos com gatinhos de IA viralizam no TikTok e emocionam crianças

Com uma versão "felina" de uma música de Billie Eilish, os vídeos com gatinhos feitos por Inteligência Artificial (IA) ganharam fama e reações emocionadas

Um novo viral vem se espalhando nas últimas semanas no TikTok: histórias tristes ou de superação protagonizadas por gatinhos. Os animais de estimação, no entanto, não são reais, mas criados a partir de uma Inteligência Artificial (IA).

Os vídeos são embalados pela música “What Was I Made For?”, da cantora Billie Eilish. Mas não é a voz da artista que guia a trilha sonora e sim os miados de um gato, como se um felino estivesse cantando a faixa.

De acordo com o site da CBN, a plataforma Know Your Meme mostra que esses vídeos começaram a ser postados em janeiro deste ano na conta MPminds, no TikTok. Porém, eles só se tornaram virais recentemente, furando a bolha e alcançando milhares de pessoas.