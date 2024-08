Museu de Tel Aviv protege suas obras diante de ameaça iraniana

No Museu de Arte de Tel-Aviv, as obras estão sendo removidas das paredes para serem protegidas em um cofre subterrâneo, em resposta à ameaça de um possível ataque do Irã contra Israel, ao qual acusa de ter assassinado o líder do Hamas no final de julho em Teerã. Na grande sala de exposições do museu, as paredes brancas agora estão vazias. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora As obras de Picasso, Rembrandt e Kandinsky foram transferidas para os porões, algumas desde as primeiras semanas da guerra entre Israel e o Hamas, iniciada em 7 de outubro, após o ataque do movimento islamista palestino em território israelense.

E há alguns dias, "quando a nova ameaça do Hezbollah e do Irã surgiu, entendemos que precisávamos tomar precauções", disse à AFP a diretora do museu, Tania Coen-Uzziell. "Retiramos outras obras" do museu, situado no centro de Tel Aviv, que possui 10 galerias com uma área total de 18 mil m². "Somos os guardiões dessas obras de arte importantes, muitas das quais sobreviveram à Segunda Guerra Mundial. É importante preservar esses tesouros para a próxima geração", enfatiza Coen-Uzziell.

- "Muito medo" dos foguetes - As "obras mais preciosas" foram protegidas após o ataque de 7 de outubro, que causou a morte de 1.198 pessoas, segundo cálculos da AFP baseados em dados oficiais israelenses. Os combatentes também sequestraram 251 pessoas. O exército israelense afirma que 111 ainda estão em Gaza, embora 39 possam estar mortos.

Israel prometeu destruir o Hamas e lançou uma campanha militar em Gaza que deixou 39.929 mortos, segundo o Ministério da Saúde deste território governado pelo Hamas. As pinturas do museu de Tel Aviv estão guardadas no imenso cofre, "o melhor lugar para preservar obras de arte", segundo a conservadora adjunta do museu, Nathalie Andrijasevic. Em 7 de outubro, quando os combatentes do Hamas invadiram o território israelense para realizar massacres perto da Faixa de Gaza, o movimento armado lançou uma série de foguetes e outros projéteis que forçaram os israelenses a se abrigarem até em Tel Aviv, a cerca de 70 km do pequeno território palestino.