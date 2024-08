Por qual motivo devemos tirar o sapato antes de entrar em casa?

Durante a pandemia da Covid-19, muitas famílias adotaram costumes para se proteger do vírus, e um dos hábitos adquiridos foi tirar o sapato antes de entrar em casa. Algumas pessoas têm esse hábito até os dias atuais como forma de manter o ambiente mais limpo e higiênico. Afinal, qual a recomendação dos infectologistas?

Segundo Keny Colares, infectologista na Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP/CE), ao andar na rua, as pessoas acabam contaminando o solado do sapato com substâncias químicas e microorganismos do chão. “Quando entramos dentro de casa com esses calçados, acabamos trazendo a sujeira que estava no chão da rua para dentro da nossa residência. Esse é um dos principais motivos para manter o sapato do lado de fora da casa”, explica.

Em casas que com crianças que engatinham, Keny destaca que é necessário que o piso da casa fique limpo para não haver o risco de a criança se contaminar com a sujidade que fica nos sapatos. “Os adultos costumam tomar mais cuidado se o chão está contaminado, pois podem lavar a mão com maior frequência, mas as crianças que engatinham é diferente, pela própria curiosidade típica da idade delas, elas podem pegar pequenas coisas chão, como brinquedos e restos de comida, e podem acabar inevitavelmente colocando aquilo na boca."