Sobras de esmeraldas: o sonho dos garimpeiros pobres da Colômbia

Filas quilométricas se acumulam desde as 3h da manhã ao lado de "la voladora", uma jaula onde a americana Esmeraldas Mining Services (EMS) deixa toneladas de terra descartadas de sua produção.

A 200 quilômetros de Bogotá, no sopé da cordilheira oriental dos Andes, fica o município de Muzo, conhecido como a capital mundial da esmeralda.

Miguel Hernández, de 72 anos, espera a sua vez. "Que o nosso Santo Pai me dê um presente para eu comprar uma casinha. (...) É o que mais quero", diz à AFP, segurando a bengala.

Os "guaqueros" ou caçadores de tesouros avançam, com sacos e pás, para selecionar porções de terra que depois filtram em um riacho próximo, na esperança de encontrar uma esmeralda entre os restos da multinacional.

As associações locais de guaqueros, com autorização da EMS, organizam a logística da jaula e dividem os interessados em grupos de homens, mulheres, idosos e pessoas com deficiência.