Governo planeja "operação de guerra" para combater o garimpo ilegal no território Yanomami

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) planeja promover uma "operação de guerra" que visa acabar com o garimpo ilegal no território Yanomami. Com a situação de urgência vivenciada pelos indígenas, em Roraima, o governo federal busca promover ações que impeçam a prática ilegal, considerada uma das principais causas da crise humanitária.

De acordo com reportagem realizada pelo Uol, a operação será feita de forma conjunta com vários ministérios, como o dos Povos Originários, Meio Ambiente, Justiça e Segurança Pública, Defesa e Fazenda.

O primeiro passo será a identificação dos locais de garimpo e o entendimento sobre o funcionamento logístico da prática. A segunda etapa da operação consistirá no bloqueio das trocas que ocorrem no fluxo da região, impedindo a circulação de comidas, combustível, armas e ouro ilegal. Esse trabalho dificultaria a permanência dos garimpeiros no local.

Além disso, a Força Aérea atuaria no fechamento da parte aérea, trabalhando na fiscalização de aeronaves e helicópteros. A Polícia Federal, o Exército, o Ministério Público Federal, a Funai e o Ibama também deverão trabalhar no encerramento das atividades de todos os garimpos e destruir os equipamentos utilizados na prática ilegal.

Com a desmobilização do garimpo, os servidores do Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho e da Defensoria Pública da União também poderão atuar na análise de casos de trabalho análogo à escravidão.

O fim do garimpo ilegal no país está fortemente presente no discurso de Lula. Em visita ao território Yanomami, o presidente reafirmou o compromisso em combater a prática no Brasil. O avanço da atividade causa sérios danos ao território, como o desmatamento e a contaminação dos rios com mercúrio, causas agravantes à crise humanitária vivenciada pelos indígenas.

