Colômbia estende trégua com facção dissidente das Farc por três meses

O governo da Colômbia estendeu por três meses o cessar-fogo bilateral com uma facção de dissidentes da extinta guerrilha das Farc, anunciou nesta terça-feira (16) o ministro da Defesa.

A trégua cobre uma divisão do denominado Estado-Maior Central (EMC), integrado pelas frentes Gentil Duarte, Jorge Suárez Briceño e Raúl Reyes, que não aderiram ao acordo de paz de 2016.

O cessar-fogo "compreende entre as 0h do dia 16 de julho e as 0h do dia 15 de outubro", disse em uma coletiva de imprensa o ministro da Defesa, Iván Velásquez.