Na Colômbia, presidente Gustavo Petro sanciona reforma da previdência

A reforma previdenciária foi uma das principais promessas de campanha do governo esquerdista, destinada a mais de dois milhões de idosos em condição de pobreza e vulnerabilidade que não têm aposentadoria e que, a partir de agora, receberão uma "renda básica" de US$ 56 concedida pelo Estado.

A reforma previdenciária foi aprovada pelo Congresso colombiano em junho após superar questionamentos sobre seu impacto financeiro e viabilidade. Com ela, as mulheres poderão se aposentar com 57 anos, e os homens, com 62. Ela ainda traz mudanças significativas na distribuição de recursos, priorizando um fundo público em detrimento dos fundos privados, e estabelecendo um sistema composto por quatro pilares que visam atender às necessidades da população. Fonte: Associated Press.