Indígenas Yanomami rendem garimpeiros e os entregam à Força Nacional

Grupo foi capturado na região do Homoxi, em Roraima; associação que representa os Yanomami da área criticou "morosidade" e ações "inefetivas" do governo

A Urihi criticou, no texto, "a morosidade da expulsão dos garimpeiros nas regiões mais isoladas do território". Segundo a Associação, a demora nas ações "tem sujeitado suas comunidades às violências de criminosos".

Na publicação, a associação afirma que os Yanomami da região do Homoxi decidiram agir por conta própria em relação aos garimpeiros. A decisão foi tomada, disse a entidade, porque o grupo estava contaminando com mercúrio a única fonte de água potável do local.

A Associação pontuou ainda que as ações realizadas pelos órgãos de segurança não estão sendo suficientes para o combate ao garimpo. De acordo com a entidade, as operações, que têm focado na destruição das máquinas usadas pelos garimpeiros, "tornam-se inefetivas se não acompanhadas de monitoramento e estratégias específicas" nos territórios indígenas.

Captura de garimpeiros por Yanomami ocorre durante mobilização nacional de indígenas

A ação da Urihi Associação Yanomami acontece na mesma semana do Acampamento Terra Livre (ATL), mobilização indígena nacional que completa 20 anos em 2024. Desde a última segunda-feira, 22, milhares de ativistas de diversas etnias, incluindo os Yanomami, se reúnem em Brasília (DF) para apresentar demandas ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário.

Nesta quinta-feira, 25, a ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara (Psol), e o presidente Lula (PT), devem se encontrar com representantes dos povos indígenas que estão no ATL. Entre as pautas estão as demarcações de territórios tradiconais, a crise climática e ações contra o Marco Temporal.

