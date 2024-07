Uma 'biofábrica' de mosquitos na Colômbia luta contra a dengue e a desinformação

O biólogo Nelson Grisales passeia com sua filha de dois anos pelo laboratório que dirige na segunda maior cidade do país.

Graças a uma bactéria e sem alterar o DNA dos insetos, eles conseguiram resultados promissores: a incidência de dengue no departamento de Antioquia (noroeste) diminuiu 95% na comparação com a década anterior, segundo autoridades sanitárias da região, que possui 4,4 milhões de habitantes.

-Bactéria vs. vírus-

Embora os mosquitos criados em laboratório pareçam perigosos, eles não transmitem dengue. Ao contrário dos seus equivalentes selvagens, estes mosquitos contêm a bactéria Wolbachia, que "cria uma barreira e impede a transmissão da dengue", explica Beatriz Giraldo, outra bióloga do WMP.

A descoberta foi do cientista australiano Scott O'Neill, que encampa a luta contra a doença desde os anos 90. Ele encontrou a bactéria presente em metade das espécies de insetos, mas não no Aedes aegypti, também conhecido como mosquito tigre devido às suas listras brancas no corpo.

O'Neill considerou que infectar o mosquito com Wolbachia poderia interromper a transmissão da dengue.

-Problema crescente-

A evidência apoia os mosquitos modificados, que nascem em "jaulas" feitas de malha plástica e são transportados em frascos para áreas afetadas pela dengue. Lá, se reproduzem com mosquitos selvagens e gradualmente substituem a população local.