Acampamento militar receberá 4.500 soldados em Paris durante os Jogos Olímpicos

Um gigantesco acampamento militar, com áreas pré-fabricadas e macas para dormir, está sendo construído no leste de Paris para abrigar 4.500 soldados durante os Jogos Olímpicos.

No total, 18 mil militares participarão no esquema de segurança dos Jogos (26 de julho a 11 de agosto), como reforço aos 45 mil membros das forças de segurança interna, polícia e gendarmaria. Além disso, entre 18 e 22 mil agentes de segurança privada serão mobilizados por dia.

As últimas instalações desta magnitude criadas recentemente para missões militares francesas foram em Gao, no Mali. No deserto, quase 2 mil homens foram mobilizados como parte de uma operação anti-jihadista, até sua retirada em 2022.

- Uma "cidade dentro da cidade" -

Esta "cidade dentro da cidade" terá grandes cômodos, que poderão receber até 18 soldados, com banheiros conectados à rede de esgoto parisiense, uma sala de musculação e três bares, com cerveja, mas sem bebidas alcoólicas mais fortes.

"No centro da missão do Exército está garantir a proteção da população e, no âmbito de um evento único, planetário, é estar no centro da atualidade e é estimulante", afirma o comissário-geral.

Os soldados devem patrulhar a cidade, com 20 km de trajeto a cada saída e 20 quilos de material, dentro da operação de segurança Sentinelle.

Também devem ser mobilizados no prazo de 30 minutos em caso de emergência.

"As principais ameaças são a ameaça terrorista, os drones, a ameaça de protestos e ataques cibernéticos", declarou o comandante militar de Paris, Christophe Abad.