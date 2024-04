EUA: navio atinge ponte em Baltimore, que desaba; veja vídeo

Caso ocorreu na madrugada desta terça-feira, 26; pedestres e carros que atravessavam a ponte Francis Scott Key caíram no rio Patapsco após colisão do navio

Pouco antes de 1h30min, horário local (2h30min no horário de Brasília), um navio cargueiro que trafegava pelo rio Patapsco colidiu com a ponte Francis Scott Key . A estrutura desabou instantaneamente.

Ainda não se sabe se houve mortes, nem a gravidade dos ferimentos sofridos pelas pessoas que estavam na estrutura. Um porta-voz dos bombeiros pontuou que o total de atingidos ainda é desconhecido, mas pontuou que a probabilidade é de que haja uma grande quantidade de vítimas.

A batida do navio de carga com a ponte Francis Scott Key foi captada em vídeo. No momento do acidente em Baltimore, uma transmissão do canal StreamTimeLIVE, que exibe câmeras em diversos locais públicos de todo o mundo, estava com a câmera apontada diretamente para a estrutura.