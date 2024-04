EUA: Homem preso injustamente é liberto após 44 anos

Crédito: Reprodução/ Jessica Griffin/ The Filadelphia Inquirer

William Franklin, de 77 anos, se reuniu com suas filhas e outros membros da família após passar 44 anos de prisão injustamente. O homem recebeu a liberdade na Filadélfia, cidade dos Estados Unidos, no começo deste mês.

Foi a primeira vez que ele foi liberto desde 1980, ano em que foi condenado por um assassinato que ocorreu quatro anos antes.

As quatro filhas e grande parte da família de Franklin esperaram por ele do lado de fora do Centro Correcional Curran-Fromholm. A caçula, Gina Gibson, tinha apenas 5 anos quando seu pai foi preso.