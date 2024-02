Navio espanhol de 97 anos recebe visitação do público, em Fortaleza

A embarcação partiu das Ilhas Canárias, na Espanha, no dia 13 de janeiro e chegou em Fortaleza no domingo, 11.

A embarcação, que tem 97 anos de idade, é uma das mais conhecidas na Europa por já ter dado a volta ao mundo 11 vezes. A Capital do Ceará será a única cidade brasileira visitada pelo veleiro.

O Navio-Escola Juan Sebastían Elcano , da Marinha da Espanha, ficou aberto para visitação nesta segunda-feira, 12, no Porto de Fortaleza, localizado no bairro Mucuripe, e foi uma opção a mais para curtir o recesso de Carnaval.

O nome da embarcação também faz alusão a Juan Sebastían Elcano , um navegador espanhol que viveu entre 1476 e 1526. Ele ficou conhecido por ser o capitão da expedição que completou a primeira circunavegação ao redor do globo.

O veleiro, como o próprio nome já indica, serve para que jovens marinheiros ganhem experiência no mar. “[O objetivo] é a instrução. A gente aprende como é o trabalho em um navio”, destaca Gonzalo.

Da Capital, os espanhóis devem seguir rumo à Santo Domingo, capital da República Dominicana, nos próximos dias, segundo informações de Gonzalo Liaño Ruiz, marinheiro responsável pela comunicação do navio.

No ano passado, o casal tentou visitar o navio italiano Amerigo Vespucci, que esteve na Capital em outubro de 2023, mas não conseguiram vagas. Nesta segunda de Carnaval, no entanto, eles puderam vivenciar a experiência. “É bem interessante. Nunca tinha visto Fortaleza por esse ângulo”, adiciona Alan.

Daniel Santana, 29, é carioca e mora em Fortaleza desde o ano passado. Ele é militar e ficou sabendo sobre a embarcação no trabalho. Aproveitou o recesso e foi, junto com a esposa e a filha, até o local. “É muito bom. A gente já tinha vontade de conhecer essa parte [da cidade] e se uniu com poder conhecer o navio”.

Parecido com Daniel, Leonardo Bernard, 46, é de São Paulo e está de mudança para Fortaleza. Ele participou da visitação com a esposa e os dois filhos.