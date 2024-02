Incêndio "sem precedentes" surpreende Chile e deixa 19 mortos

Vista de casas e veículos queimados após um incêndio que afetou os morros da comuna de Los Olivos, Viña del Mar, Chile, em 3 de fevereiro de 2024. A região de Valparaíso e Viña del Mar, no centro do Chile, acordou no sábado com toque de recolher parcial para permitir a movimentação de evacuados e a transferência de equipamentos de emergência em meio a uma série de incêndios sem precedentes, informaram as autoridades Crédito: RODRIGO ARANGUA/AFP

Um homem apaga um incêndio florestal na zona de um incêndio florestal nas colinas da comuna de Quilpe, região de Valparaíso, Chile, em 3 de fevereiro de 2024. A região de Valparaiso e Viña del Mar, no centro do Chile, acordou no sábado com um toque de recolher parcial para permitir a movimentação de evacuados e a transferência de equipamentos de emergência em meio a uma série de incêndios sem precedentes, informaram as autoridades Crédito: Javier Torres / AFP

Cães são vistos na zona de um incêndio florestal nas colinas da comuna de Quilpe, região de Valparaíso, Chile, em 3 de fevereiro de 2024. A região de Valparaoso e Viña del Mar, no centro do Chile, acordou no sábado com toque de recolher parcial para permitir a movimentação de evacuados e a transferência de equipamentos de emergência em meio a uma série de incêndios sem precedentes, informaram as autoridades Crédito: Javier Torres / AFP