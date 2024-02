Incêndios florestais no Chile deixam 19 mortos

Pelo menos 19 pessoas morreram em um único setor de Viña del Mar, devido aos incêndios florestais que colocam em situação de emergência a região de Valparaíso e outras partes do centro e sul do Chile, informou a ministra do Interior, Carolina Tohá.

"São 19 pessoas falecidas (...) todos os corpos foram retirados", disse a ministra, advertindo que esse balanço pode aumentar nas próximas horas.

Quinze das vítimas fatais já foram identificadas, acrescentou Tohá, que também reportou 92 incêndios ativos e 43.000 hectares queimados.