Incêndios florestais provocam retirada de moradores no centro do Chile

Uma grande coluna de fumaça era vista nas zonas turísticas do centro do Chile, incluindo Viña del Mar e Valparaíso, onde teve início nesta sexta-feira um incêndio florestal que ameçava centenas de residências e levou à retirada de moradores.

Equipes de emergência combatiam 10 focos que afetavam desde as últimas horas as regiões de Valparaíso e O'Higgins, no centro do país, além de Maule, Biobío, La Araucanía e Los Lagos, no sul, segundo autoridades.

Não foram divulgados relatos de vítimas, residências queimadas nem o número de pessoas retiradas. Apenas em Valparaíso, o fogo consumiu 480 hectares, segundo a Corporação Nacional Florestal (Conaf).