Tutora emociona milhões de internautas ao não reformar local favorito de cachorro falecido

Ao reformar a casa, ela decidiu preservar, na escada interna do imóvel, o local onde por mais de uma década seu pet a esperou retornar do trabalho, e claro, aproveitou para tirar incontáveis cochilos.

No Canadá , ao viver essa situação, a tutora Shari emocionou milhões de usuários do Instagram com a demonstração de amor e carinho que fez para homenagear o seu cachorro falecido.

Tutora faz internautas chorarem com homenagem para seu cachorro falecido; entenda

Por 12 anos, Shari foi tutora do cão Max, da raça Golden Retriever. O animal faleceu em janeiro de 2023, mas, depois de tanto tempo convivendo com Shari, o cão, além de ocupar o coração de sua tutora, também deixou sua marca nas escadas do imóvel.

O degrau favorito de Max apresenta uma série de marcas na madeira em decorrência dos anos em que o animal dormiu ali. Um ano depois da morte do animal, Shari precisou reformar a escada de sua casa, mas, durante o processo decidiu homenagear Max.

O degrau que, por mais de uma década, o cão utilizou como local de descanso, foi preservado com cada uma das marcas de desgaste e, como homenagem, uma pequena placa com as datas de nascimento e morte de seu melhor amigo foi inserida, eternizando assim, a passagem do cão pela casa e pela vida de Shari.

O vídeo compartilhado por Shari em publicação no Instagram atingiu a marca de mais de 15 milhões de visualizações e quase 1,2 milhão de curtidas em menos de uma semana. A postagem foi compartilhada por cerca de meio milhão de pessoas em meio a uma onda de de relatos emocionantes de outros tutores que compartilham a dor do luto por um pet.

Confira o vídeo que emocionou a todos com a homenagem de Shari a Max