6 dicas para armazenar corretamente a ração do seu pet

A ração é formulada para fornecer os nutrientes essenciais necessários para a saúde do seu animal de estimação. Ao armazená-la adequadamente, você preserva a qualidade desses nutrientes. A exposição a fatores como umidade, calor, luz e ar pode levar à oxidação dos ingredientes e à deterioração do alimento. Isso resulta em perda de valor nutricional e sabor, tornando-a menos atrativa para o pet.

Uma armazenagem inadequada também pode levar à contaminação por insetos, roedores e microrganismos prejudiciais, como fungos e bactérias. Esses organismos podem se proliferar rapidamente na ração, causando problemas de saúde para o animal de estimação. Além disso, se for contaminada ou estragada, você precisará descartá-la, resultando em desperdício de dinheiro.

Por isso, confira algumas dicas de como guardar corretamente a ração do seu cachorro e gato!

1. Mantenha a embalagem original

As embalagens de ração são projetadas para preservar a qualidade do alimento. Portanto, é recomendado deixá-la no pacote original sempre que possível. Certifique-se de fechá-lo bem após cada uso, utilizando os fechos ou zíperes disponíveis.

2. Armazene em local fresco e seco

A umidade e o calor podem comprometer a qualidade da ração, levando ao surgimento de fungos e deterioração do alimento. Por isso, escolha um local fresco e seco para armazenar, longe de fontes de calor. Evite também locais sujeitos a umidade.

3. Utilize recipientes herméticos

Se preferir transferir a ração para um recipiente diferente, certifique-se de que seja um recipiente hermético, capaz de vedar completamente o alimento. Isso impedirá a entrada de ar, umidade e insetos, além de ajudar a manter o aroma e sabor da ração. Além disso, prefira recipientes de plástico durável ou de metal, evitando o uso de recipientes de vidro, que podem se quebrar facilmente.