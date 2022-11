Centro Universitário realiza 1º encontro do "Pet Day" em Fortaleza

Nos dias 19 e 26 de novembro, o evento contemplará atendimentos médicos e o aprendizado de técnicas no momento de ansiedade dos animais

O Centro Universitário Maurício de Nassau (Uninassau) de Fortaleza promove a 1ª edição do “Pet Day”, inserido na coletânea de eventos do programa “Portas Abertas Uninassau”. Os interessados terão a oportunidade de participar nos dias 19, das 8 às 12 horas, na Clínica Veterinária Escola Uninassau Doroteia, e 26 de novembro, a partir das 9 até 15 horas, no Instituto Joaquim Távora.

A Prefeitura, em parceria com a instituição, será a responsável por fornecer vacinas anti-rábicas e testes de calazar, além de mais profissionais no momento de realização. Na agenda, também serão ofertadas ações direcionadas à saúde preventiva, adoção com apadrinhamento, brindes e arrecadação de ração para doação.

Os tutores que levarem seus pets nestes dois dias devem ter em mãos um documento com foto, para assim, receberem consultas veterinárias e algumas medicações fitoterápicas, como o vermífugo, por um ano, gratuitamente. No caso da necessidade de exames e medicamentos injetáveis, haverá custo social.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ao decorrer do “Pet Day”, o médico veterinário Emanuel Maia apresenta os perigos dos altos estrondos nas comemorações durante o estágio da Copa do Mundo, em que os cães, ou gatos, entre outros animais de estimação, ficam assustados e passam a se esconder embaixo dos móveis de casa.

A ideia é instruir a população ao uso de técnicas que geram tranquilização aos caninos e felinos ansiosos. “Ações sociais como estas cultivam o senso de responsabilidade social dos estudantes, e nos conectam, como empresa, às necessidades da população”, evidencia Emanuel.



Serviço

“1ª edição do Pet Day”

Dias e horários: dia 19, das 8 às 12 horas e 26 de novembro, a partir das 9 até 15 horas

Locais: Clínica Veterinária Doroteias, no primeiro dia; Instituto Joaquim Távora, no segundo

Telefone: (85) 93201-2443

Sobre o assunto Homem usa banco de madeira para quebrar carro de desafeto em frente a bar no Cambeba

Método Canguru estimula desenvolvimento de bebês prematuros

Criança de 12 anos desaparece enquanto brincava de bicicleta na rua de casa

Defesa Civil registra quase 7 mil solicitações de vistorias em três anos

Tags