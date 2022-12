Ovelha Bruninha reúne milhares de seguidores e faz sucesso como "pet influencer"

Ovelha usa colar vários acessórios para realizar atividades com a tutora, Elzi Carvalho, desde ir ao shopping até academia e faz sucesso nas redes sociais. Confira:

Quando pensamos em pets talvez uma ovelha não seja a primeira opção que venha à cabeça. No entanto, na cidade de Betim, em Minas Gerais, uma ovelha carinhosamente apelidada de Bruninha tem chamado bastante atenção na internet pelo seu jeito extravagante de ser.

A ovelha e sua tutora, Elzi Carvalho, realizam diversas atividades em conjunto, desde academia até frequentar bares e fazem sucesso nas redes sociais como "pet influencer" com a rotina compartilhada.

Conheça a ovelha Bruninha, a pet influencer brasileira que faz sucesso nas redes sociais:

Bruninha é de fato especial, ela é um filhote da raça Santa Inês, que não produz lã. Além disso, diferentemente dos outros da sua espécie, a ovelha tem uma conta no Instagram que já conta com quase 18 mil seguidores.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A pequena é conhecida por desfilar com um colar de pérolas e usar bandana para realizar suas atividades.

Em entrevista ao O POVO, Elzi contou que recebeu o animal de um grande amigo chamado Bruno e então decidiu homenagear o animal a nomeando de Bruninha. A tutora conta ainda que o desejo de criar uma ovelha surgiu depois de uma viagem para Cuzco, no Peru.

Elzi revelou ter ficado emocionada com o som vindo de uma criação de ovelhas na cidade, pois lembrava choro de bebê. Ela relembra que comentou isso com o amigo que pouco tempo depois a presenteou com um filhote de ovelha que a mãe se recusava a amamentar.

A tutora pontua que o começo foi difícil, pois Bruninha tinha que ser alimentada com leite na colher. “Ela não teve convívio com outras ovelhas, por isso ela acha que sou a mãe dela, na verdade, ela tem certeza, e eu realmente sou a mamãe dela. Ela é parte de mim”, disse.

Como surgiu a ideia de transformar a ovelha Bruninha em uma influencer?

A ideia do Instagram para Bruninha surgiu depois que um funcionário de um Shopping decidiu fazer um vídeo com a ovelha. Elzi conta que gostou bastante do conteúdo e começou o perfil despretensiosamente. “Eu mesmo que cuido, nada profissional, tem muita coisa que ainda não postei por falta de tempo”, comentou.

Com o perfil feito, a tutora iniciou a produção de conteúdo e expôs que uma das marcas registradas de Bruninha, o colar de pérolas, surgiu espontaneamente.

“Aquele colar era meu, eu coloquei nela porque achei bonitinho. Hoje ela tem vários colares, bandanas, chiquinhas e pregadores. Eu já coloquei até calcinha de criança nela, trato ela como gente porque, para mim, ela é gente, muito mais humana do que muitos humanos por aí", brincou Elzi.

A tutora da ovelha afirma ainda que ao chegar em casa sempre é bem recebida pela amiga de quatro patas. "Eu chego em casa e chamo, filha, vem cá, ela vai correndo até mim balançando o rabinho”, afirma em tom emocionado ao mencionar o laço de afeto que mantém com Bruninha.

O afeto e também as situações inusitadas vividas pelas duas tem feito o conteúdo viralizar nas redes sociais no Brasil. O alcance do perfil aumentou tanto que a recepção de Bruninha nos lugares está sendo cada vez mais calorosa.

A tutora conta que em todos os cantos as pessoas querem fotos e fazer carinho no animal. No perfil da ovelha, é possível encontrar registros de Elzi e Bruninha no shopping, na academia e até em lugares inusitados para pets, como bares.



Confira o perfil da ovelha Bruninha:

Confira matérias relacionas

Sobre o assunto Ovelha selvagem australiana perde 35 kg de lã na 1ª tosa em cinco anos

Cientistas criam ovelha fluorescente

Jacaré de suporte emocional faz sucesso nas redes sociais passeando em parque dos EUA

Cão é encontrado em mochila após passar acidentalmente por raio-x de aeroporto nos EUA

Tags