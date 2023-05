Voudpet: app cearense busca facilitar o transporte de animais de estimação

Os donos de animais de estimação ganharam uma nova ferramenta para auxiliar o processo de transporte dos pets em Fortaleza. Lançada em 2021, a Voudpet, app cearense de mobilidade urbana voltado para tutores de animais de estimação, busca garantir conforto e segurança na viagem dos “petssageiros”.

“A Voudpet é um aplicativo que une os tutores, que precisam do transporte de pets, com motoristas, que são treinados para atender esses tutores”, explica Ramon Souza, CEO da empresa.

“A gente sabe que o transporte de pets exige um cuidado maior, e não é todo mundo que tem esse manejo. Então, antes de a gente liberar os motoristas para realmente ter um contato com os animais, eles passam por um treinamento e, depois, começam a pegar todos os pets de Fortaleza.”

O aplicativo funciona de forma similar a outros serviços de transporte: o cliente baixa o aplicativo, escolhe o endereço para onde deseja levar o pet, faz o pagamento, e o motorista é chamado para o serviço.

Cada corrida tem o limite de três animais por vez, que podem ser das mais variadas espécies. “Cachorro e gato é o que mais aparece, mas já tivemos hamster sendo transportado, teve até motorista que levou viveiros com calopsitas. Tendo a sua acomodação com segurança, como é pedido, a gente leva numa boa.”

A Voudpet foi uma das 60 empresas selecionados pelo programa Delta-V, da Casa Azul Ventures.

O aplicativo foi lançado em junho de 2021, durante um dos momentos mais críticos da pandemia da Covid-19. Até o momento, foram cadastrados mais de dois mil clientes, e os desenvolvedores esperam alcançar cinco mil clientes até o fim do ano.

“Na pandemia, a gente não parou. Como todo mundo estava em casa e o serviço era essencial para os pets, meio que deu um boom na empresa”, diz Ramon Souza, CEO da empresa.

Para se tornar um motorista, o interessado, além de se cadastrar, tem de passar por uma série de entrevistas e treinamentos.

“Se não passar por esse processo de curadoria, o motorista não consegue rodar. A gente precisa conhecer um pouco mais, justamente por estar lidando com os 'filhos' de alguém. As pessoas vêem como um filho hoje em dia, os filhos de quatro patas. É mais do que necessário a gente ter esse treinamento corpo a corpo.”

Os motoristas têm víncolo semelhante ao modelo adotado por outras plataformas de transporte.

“É um vínculo de parceiro, a gente tem os termos e o contrato que fala que a Voudpet é uma transferidora de know-how. Ela consegue ser uma plataforma intermediadora. Então, a gente não cobra horário do motorista, ele é livre. A diferença é que é pegando pets”, explica Ramon.



Até o momento, o aplicativo conta com uma equipe de dez motoristas e só funciona no Ceará, mas a ideia é que seja expandido para outras localidades.