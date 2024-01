Dorival Júnior, o 'bombeiro' para apagar o incêndio na Seleção

Técnico Dorival Júnior é o novo comandante da Seleção Brasileira Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

Em pouco mais de duas décadas como treinador, seu nome virou sinônimo de "bombeiro". Agora, Dorival Júnior colocará à prova sua merecida fama ao assumir o maior desafio de sua carreira: dirigir a Seleção Brasileira em crise. Aos 61 anos, Dorival vai tentar resgatar o prestígio do Brasil após um 2023 para esquecer, com fracassos dentro e fora de campo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Criado no meio do futebol (seu pai foi dirigente da Ferroviária de São Paulo; seu tio, Dudu, um dos maiores ídolos do Palmeiras), o treinador é a aposta da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para Seleção reencontrar o caminho das vitórias rumo à Copa de 2026, em que o Brasil buscará seu sexto título mundial, o primeiro desde 2002.

Desde então, comandou nove dos 12 times mais tradicionais do país: Flamengo, Vasco, Fluminense, São Paulo, Palmeiras, Santos, Internacional, Cruzeiro e Atlético-MG. Se consolidou como nome de peso ao vencer pelo Flamengo em 2022 a Copa Libertadores e a Copa do Brasil, título que repetiu em 2023 pelo São Paulo. No clube carioca, mudou o curso da temporada após um mau início com o técnico português Paulo Sousa. No tricolor paulista, guiou a equipe ao primeiro título da Copa do Brasil.

Em ambos implementou sua filosofia surgida a partir de 2015, quando tirou um período sabático para aprender novos conceitos visitando clubes europeus, entre eles o Bayern de Munique de Pep Guardiola: jogo com posse de bola e ofensivo, preferencialmente com um camisa 10 no meio-campo. No 'Velho Continente', chegou junto com um de seus três filhos, Lucas, que também é seu assistente técnico. "Dei mais importância para a parte tática, sem esquecer da parte técnica, para ajudar a melhorar o futebol brasileiro", explicou no passado.