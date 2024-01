Ceará alcança marca de 12 estrangeiros contratados no século; veja nomes

Na história do clube, são 15 estrangeiros com passagem por Porangabuçu, com o movimento tendo início em 1929, com a chegada do peruano Emilio Palestrini

O Ceará alcançou a marca de 12 estrangeiros contratados no século XXI com as chegadas do argentino Lucas Mugni, do paraguaio Jorge Recalde e dos uruguaios Facundo Castro e Facundo Barceló. O levantamento é do Centro Cultural do Ceará Sporting Club.

A chegada dos atletas faz parte do processo de mapeamento do mercado sul-americano pelo departamento de futebol do Ceará para 2024, que passou por profunda reformulação com as chegadas do diretor Haroldo Martins, do executivo Lucas Drubscky e do coordenador João Paulo Sanches.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na história do clube, são 15 estrangeiros com passagem por Porangabuçu, com o movimento tendo início em 1929, com a chegada do peruano Emilio Palestrini. Sete anos depois, em 1936, o moldávio Mara Grinberg atuou pelo Ceará. O argentino Jorge Traverso, em 1976, foi o último estrangeiro a atuar pelo Alvinegro no Século XX.