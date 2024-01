K-Pop: Jimin, do BTS, lança single antes de iniciar alistamento

Membro do BTS, Jimin irá lançar novo single antes de iniciar o alistamento militar obrigatório no exército da Coreia do Sul

O cantor sul-coreano Jimin anunciou o lançamento do novo single “Closer Than This” nesta quarta-feira, 20. Com estreia para sexta-feira, 22, a música marca o início do alistamento militar obrigatório do membro do grupo de k-pop BTS.

Recebida como um presente de despedida do artista para os fãs, “Closer Than This” é uma canção “escrita a partir do coração, que encapsula os sentimentos sinceros de Jimin pelo Army", como descreve a Big Hit, empresa que gerencia a carreira do BTS.

"Conforme o ano se aproxima do fim, esperamos que 'Closer Than This', com suas letras expressando o amor e afeição, te traga esperança", completa a agência sul-coreana em publicação nas redes sociais.