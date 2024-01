Réveillon de Fortaleza reúne multidão na Praia de Iracema; veja fotos

Réveillon de Fortaleza: show de Wesley Safadão Crédito: Samuel Setubal

No último dia de shows, o Réveillon de Fortaleza 2024 réune fortalezenses e turistas no Aterro da Praia de Iracema. Wesley Safadão fez a contagem regressiva para o próximo ano junto com fogos silenciosos de dois minutos de duração. O público estimado é de 1,2 milhão de pessoas, conforme a Prefeitura. Paulo José Benevides, Camila Marieta, Giovana Bezerra, Marina Sena, Ney Matogrosso e Titãs se apresentaram nessa ordem. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Depois de Safadão, subirão ao palco o DJ mundialmente famoso Alok, por volta de 1h20min; em seguida, o forrozeiro João Gomes e Taty Girl.

Play

Réveillon de Fortaleza: último dia de shows no Aterro da Praia de Iracema Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo Réveillon de Fortaleza: último dia de shows no Aterro da Praia de Iracema Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo Réveillon de Fortaleza: último dia de shows no Aterro da Praia de Iracema Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo Réveillon de Fortaleza: último dia de shows no Aterro da Praia de Iracema Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo Réveillon de Fortaleza: último dia de shows no Aterro da Praia de Iracema Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo Réveillon de Fortaleza: show dos Titãs Crédito: Samuel Setubal Réveillon de Fortaleza: show dos Titãs Crédito: Samuel Setubal Réveillon de Fortaleza: show dos Titãs Crédito: Samuel Setubal Réveillon de Fortaleza: show dos Titãs Crédito: Samuel Setubal Réveillon de Fortaleza: show dos Titãs Crédito: Samuel Setubal Réveillon de Fortaleza: show dos Titãs Crédito: Samuel Setubal Réveillon de Fortaleza: show dos Titãs Crédito: Samuel Setubal Réveillon de Fortaleza: show dos Titãs Crédito: Samuel Setubal Réveillon de Fortaleza: show dos Titãs Crédito: Samuel Setubal Réveillon de Fortaleza: show dos Titãs Crédito: Samuel Setubal Réveillon de Fortaleza: apresentação de Ney Matogrosso Crédito: Samuel Setubal Réveillon de Fortaleza: apresentação de Ney Matogrosso Crédito: Samuel Setubal Réveillon de Fortaleza: apresentação de Ney Matogrosso Crédito: Samuel Setubal Réveillon de Fortaleza: apresentação de Ney Matogrosso Crédito: Samuel Setubal Réveillon de Fortaleza: apresentação de Ney Matogrosso Crédito: Samuel Setubal Réveillon de Fortaleza: apresentação de Ney Matogrosso Crédito: Samuel Setubal Réveillon de Fortaleza: apresentação de Ney Matogrosso Crédito: Samuel Setubal Réveillon de Fortaleza: público no Aterro da Praia de Iracema Crédito: Mirla Nobre Réveillon de Fortaleza: público no Aterro da Praia de Iracema Crédito: Mirla Nobre Réveillon de Fortaleza: público no Aterro da Praia de Iracema Crédito: Mirla Nobre “Achei muito organizado, uma boa iniciativa da Prefeitura. Demos uma volta, vimos muitos postos de saúde, banheiros, e achei bem interessante, porque não é todo evento gratuito que disponibiliza isso", diz ela. Para o advogado Jackson Weber, de Florianópolis, o show dos Titãs era o mais aguardado. “É a banda que me acompanhou a vida inteira, minha trajetória. Estar no Réveillon de Fortaleza, sinceramente, é sensacional, é ímpar. É o melhor lugar do planeta, fácil!”

“Estou amando ficar no meio das pessoas. A cidade é maravilhosa, tem muita coisa para fazer”, contou Vandreza Castanhero, estudante de Palmas, no Tocantins. Com queima de fogos silenciosos, Safadão anuncia 2024 Wesley Safadão comandou a virada do ano no Réveillon de Fortaleza 2024. Com fogos silenciosos de dois minutos de duração, ele foi a atração responsável pela contagem regressiva para o ano novo. Veja fotos: