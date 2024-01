K-Pop: Bambam, do Got7, anuncia show no Brasil em 2024

Membro do grupo de k-pop Got7, Bambam fará show único no Brasil em março de 2024

Nascido em Bangkok, na Tailândia, o artista de 26 anos de idade iniciou a carreira artística em 2014, após estrear como idol no grupo de k-pop Got7 .

Trazendo a turnê internacional “Area 52” a apresentação do idol de k-pop irá acontecer em São Paulo, no dia 5 de março , na casa de shows Vibra.

O cantor tailandês Bambam virá ao Brasil para show único em 2024. A novidade foi anunciada nesta quarta-feira, 27, nas redes sociais do músico.

A vinda de Bambam ao Brasil animou os Ahgases – nome dado aos fãs do Got7 – que aguardavam a confirmação do show no país.

A venda dos ingressos para o show do Bambam no Brasil tem início na próxima quarta-feira, 3 de janeiro, às 14 horas, no site Uhuu. Até o momento, não foram informados detalhes sobre os valores.

Bambam no Brasil

Quando : terça-feira, 5 de março de 2024



: terça-feira, 5 de março de 2024 Onde : Vibra (avenida das Nações Unidas, 17955 - Vila Almeida, São Paulo)



: Vibra (avenida das Nações Unidas, 17955 - Vila Almeida, São Paulo) Vendas : a partir de quarta-feira, 3 de janeiro, às 12 horas



: a partir de quarta-feira, 3 de janeiro, às 12 horas Mais informações: no site Uhuu



