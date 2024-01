Neymar: influencer cearense nega gravidez com jogador

Jamile Lima, 42 anos, negou que seria a mãe do terceiro filho de Neymar. O boato surgiu por meio de um comentário feito pelo perfil de Jamile.

A postagem dizia que Mavie, filha de Ney com Bruna Biancardi, iria ganhar um irmãozinho com menos de 1 ano de diferença: "Neném linda! Já vai ganhar um irmãozinho(a) do papai Ney! Só um aninho de diferença vai ter...", comentou.



Logo após, a influencer relatou que o "comentário infeliz" da postagem com o nome da cearense foi feito por um membro de sua equipe.