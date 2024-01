Conheça o Takanakuy, festival de Natal onde amigos e familiares trocam socos para selar a paz

Cada nação e povo tem maneiras diferentes de comemorar o Natal . Por exemplo, na Rússia, a data apenas é celebrada no Dia de Reis , em janeiro, no Brasil , a brincadeira do amigo secreto é quase inerente à data, mas no Peru , especialmente em Cusco, a celebração é marcada por uma "troca de socos" entre amigos e familiares no festival Takanakuy .

Os participantes do Takanakuy podem representar até cinco figuras da cultura andina, vestindo roupas específicas dos povos daquela região. Calças e jaquetas de couro, máscaras coloridas, roupas com estampas de animais e até com tecidos reluzentes também são comuns durante o festival.

Segundo a tradição local, o Takanakuy teria surgido no século 19 , nas fazendas escravocratas do Vice-Reino do Peru, ainda colônia espanhola.

O festival Takanakuy no Peru envolve a troca de socos entre amigos, familiares e até vizinhos para "curar as mágoas" no Natal e começar o novo ano em paz Crédito: Reprodução / X

Ainda assim, não é necessário uma desavença para participar do festival, sendo comum a participação de homens que buscam reconhecimento por sua força e coragem.

Every day after Christmas the people of the Chumbivilcas province (Peru) come together for a community squabble called Takanakuy. I think this where “spicy Latina” comes from. #passportbros pic.twitter.com/DAd4zTCQN0 — Passport Trucka (@Airplanmode1998) December 17, 2023

Mesmo sendo originário da região de Cusco, atualmente o Takanakuy também acontece nos arredores das cidades de Lima e Arequipa, as duas maiores cidades do Peru.

Apesar de apresentar um aspecto violento para a ótica de nossa cultura, o principal objetivo do Takanakuy é promover a paz e a harmonia entre as pessoas que participam.

As lutas são sempre públicas e fiscalizadas por autoridades das comunidades locais que atuam como "juízes" e podem aplicar punições severas caso avaliem que uma das lutas tomou proporções para além do permitido no festival.

A principal regra para além do abraço obrigatório é de que nenhum participante pode ser atingido se estiver caído no chão ou desacordado. Além disso, as lutas não podem envolver qualquer tipo de arma, devendo ser travadas à moda antiga: com as mãos e pés.

