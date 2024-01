8 dicas para evitar que o gato destrua a árvore de Natal 

Ter uma árvore de Natal em casa traz uma atmosfera encantadora e festiva, mas, para tutores com gatos, pode se tornar um desafio. Os felinos, conhecidos por sua curiosidade e agilidade, muitas vezes veem a decoração como um parque de diversões cheio de enfeites intrigantes.

Suas habilidades de escalada e tendência natural para explorar podem resultar em um cenário caótico, com enfeites deslocados, galhos desarrumados e até mesmo a árvore derrubada. No entanto, com algumas estratégias inteligentes, é possível minimizar os danos e preservar a decoração natalina. Veja a seguir!

1. Escolha a localização adequada

Posicione a árvore de Natal em um local onde seja mais fácil supervisionar e controlar o acesso do seu gato. Prefira um espaço em que seja possível utilizar barreiras naturais, como portas ou móveis, para limitar o acesso do felino à árvore.