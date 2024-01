Em Londres, alugar árvore de Natal é opção mais ecológica e afetiva

Antes disso, Mearns trabalhava na polícia antiterrorista escocesa, com quem esteve na África. Mas, em 2017, lançou sua empresa London Christmas Tree Rental. Aos 49 anos, reconhece que foi uma espécie de terapia para ele.

É alta temporada para Jonathan Mearns, que aluga árvores de Natal em Londres desde 2017. Todos os anos, uma clientela fiel vai até ele em busca de seus enfeites para as festas.

Alguns já repetem esse ritual há cinco anos. Uma árvore de 1,5 metro custa £ 60 (US$ 75, ou R$ 369,75) para alugar.

"Que alegria ver as crianças voltarem e encontrarem sua árvore, que, claro, cresceu um pouco!", afirma Mearns.

Depois do Natal, a árvore é colocada novamente em um sistema de irrigação, em uma granja na região de Cotswolds, a oeste de Londres.

"Vi todas as árvores de Natal espalhadas pelas ruas. Achei que deveria ter uma maneira melhor de fazer as coisas", acrescenta.

"Há cada vez mais gente interessada", comemora. O sucesso é tamanho que "as árvores acabam logo".

Amber, uma mulher de 25 anos, chegou tarde demais no ano passado. Todas as árvores já estavam alugadas no final de outubro. Este ano, ela não quis que acontecesse a mesma coisa e madrugou.

"Queríamos muito alugar uma árvore de Natal para não desperdiçá-la, nem jogá-la fora desnecessariamente", disse ela.